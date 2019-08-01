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Мало не вбив через суп: у Росії спортсмен по-звірячому обійшовся з подругою

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У Росії страшних побоїв було завдано дівчині відомого кікбоксера. Боєць із Санкт-Петербурга Віталій Крутолевіч до невпізнання понівечив свою подругу за відмову зварити йому суп.

26-річний Крутолевіч займається кікбоксингом і тайським боксом, виступав у фіналі Кубка світу з К-1, проте в сімейному житті спортсмен "пробив дно".

Віталій Крутолевіч

Віталій Крутолевіч

hunter-gym.by

Як повідомляє телеграм-канал Mash на Мойці, в Пітері він проживав разом зі своєю дівчиною Анастасією. За її твердженням, спортсмен жив за її рахунок. Одного разу Крутолевіч розбудив дівчину і вимагав негайно зварити суп. Вона відмовилася і отримала удар в обличчя.

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Спортсмен зламав дівчині лицьову кістку в декількох місцях. Вона перенесла операцію і лікувалася майже протягом року. Експертиза довела, що її здоров'ю було завдано тяжкої шкоди. Тепер кримінальну справу можу відправити до суду.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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