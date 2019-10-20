МакГрегора звинуватили в згвалтуванні

Колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора звинуватили в сексуальному насильстві.

Як стверджує телеканал Fox News, жертвою стала 20-річна дівчина. Повідомляється, що інцидент стався на парковці біля одного з барів Дубліна.

Представники МакГрегора спростували цю інформацію, заявляючи, що боєць часто стає жертвою чуток.

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26 березня New York Times повідомила, що стосовно спортсмена ведеться розслідування за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Відзначається, що боєць був допитаний ірландської поліцією і відпущений.

У квітні 2018-го він був заарештований у зв'язку з нападом на автобус з учасниками турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Нью-Йорку. Подальший розгляд призвiв до звинувачення бійця. Йому присудили виправні роботи і проходження курсу з управління гнівом.

У 2019 роцi МакГрегор вихопив і розбив телефон фаната, який вирішив його сфотографувати.

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