Віцечемпіонка Росії знялася повністю оголеною

Віцечемпіонка Росії по фітнес-бікіні в категорії до 163 см Любов Дрескова викликала справжній фурор серед багатотисячної армії фоловерiв в Instagram.

Майстер-спорту з пауерліфтингу виклала у відкритий доступ фотографії зі своєю відвертій фотосесії. Знімки припали до душі фанатам і вони завалили красуню величезною кількістю захоплених коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на оголену спортсменку.

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова Instagram Любові Дресковой

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Дрескова потрапила в пікантну ситуацію.

Росіянка вирішила порадувати свого бойфренда результатами тренування і сфотографувалася в роздягальні повністю оголеною. Однак замість особистого повідомлення, випадково розмістила знімок в Instagram.

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