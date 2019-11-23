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23 листопада • оновлено в 17:13
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Віцечемпіонка Росії знялася повністю оголеною

5.3т
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Віцечемпіонка Росії по фітнес-бікіні в категорії до 163 см Любов Дрескова викликала справжній фурор серед багатотисячної армії фоловерiв в Instagram.

Майстер-спорту з пауерліфтингу виклала у відкритий доступ фотографії зі своєю відвертій фотосесії. Знімки припали до душі фанатам і вони завалили красуню величезною кількістю захоплених коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на оголену спортсменку.

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram Любові Дресковой

Новини
Українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Дрескова потрапила в пікантну ситуацію.

Росіянка вирішила порадувати свого бойфренда результатами тренування і сфотографувалася в роздягальні повністю оголеною. Однак замість особистого повідомлення, випадково розмістила знімок в Instagram.

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Автор
Максим Богданов
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Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Почему у работников обоза такой омерзительный вкус?
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0
1
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Вице-чемпионка России снялась полностью обнаженной и украинские онанисты тут как тут
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2
Он Алекс
Он Алекс
Петр Апраксин, да походу ты первый тут как тут нарисовался каца....чик ..ахахахахаха
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Тарас Бор
Тарас Бор
Петр Апраксин,ну ты и извращенец!
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