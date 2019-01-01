Лялька з людським обличчям: подруга новачка "Динамо" здивувала мережу незвичайною зовнішністю

Дівчина бразильського півзахисника київського "Динамо" Вітора Буено викликала справжній фурор в мережі. Фанатів здивувала незвичайна зовнішність Таїни Маюмi - бразильський низ і азіатський верх.

Вболівальники на всю смакують оригінальну красу дівчини, порівнюючи її з лялькою з людським обличчям.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити красуню.

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Таїна Маюмi Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Буено уклав угоду з київським "Динамо" і два роки виступатиме у складі "біло-блакитних" на правах оренди.

Передбачається, що на поле він складе конкуренцію Віктору Циганкову і Беньяміну Вербич, оскільки може грати на різних позиціях в півзахисті.

Пізніше Олександр Хацкевич підтвердив, що бразильський новачок не виступатиме на позиції нападника.

У бразильській Серії А за "Сантос" Буено провів 47 матчів, забив 9 голів. У Кубку Лібертадорес в 10 матчах відзначився 3 голами.