"Лялечка": українка Ястремська розбурхала мережу пристрасним фото

Михайло Морозов роздягальня 16:40, 5.05.2020 Оновлено: 19:17, 5.05.2020

Українська тенісистка Даяна Ястремська викликала фурор в мережі, опублікувавши у себе в Instagram пристрасну фотографію в яскравому боді.

"Краса в очах того, хто дивиться", – підписала знімок тенісистка.

Даяна Ястремська
@dayana_yastremskay

Підписники Ястремської не приховують своє захоплення і активно засипають Даяну компліментами.

"Ти просто гарнюня", "Лялечка", "Спочатку я сподівався, що ти повернешся до гри в теніс, але тепер думаю, що ти можеш бути й супермоделлю", "Це твій новий тенісний наряд?", "У цьому випадку краса дійсно в очах того, хто дивиться"," Ти хочеш, щоб всі ми тут згоріли?"," Вау! 10 з 10! Гейм, сет і матч, українська красуня!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дзюдоїстка Дарина Білодід взяла участь у "магічній" фотосесії.

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