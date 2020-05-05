"Лялечка": українка Ястремська розбурхала мережу пристрасним фото

Українська тенісистка Даяна Ястремська викликала фурор в мережі, опублікувавши у себе в Instagram пристрасну фотографію в яскравому боді.
"Краса в очах того, хто дивиться", – підписала знімок тенісистка.
Даяна Ястремська
@dayana_yastremskay
Підписники Ястремської не приховують своє захоплення і активно засипають Даяну компліментами.
"Ти просто гарнюня", "Лялечка", "Спочатку я сподівався, що ти повернешся до гри в теніс, але тепер думаю, що ти можеш бути й супермоделлю", "Це твій новий тенісний наряд?", "У цьому випадку краса дійсно в очах того, хто дивиться"," Ти хочеш, щоб всі ми тут згоріли?"," Вау! 10 з 10! Гейм, сет і матч, українська красуня!"
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дзюдоїстка Дарина Білодід взяла участь у "магічній" фотосесії.
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