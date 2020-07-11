Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт

Максим Богданов Роздягальня 16:03, 11.07.2020 Оновлено: 16:03, 11.07.2020

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відкрив свій готель на березі моря в Затоці Одеської області.

У комплексі, який називається Loma Sport Hotel, розташовані ресторан з літньою терасою, просторий пляж з кафе, спортзал, сауна, басейн.

Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторану
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторану
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторану
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторану
Istagram Loma Sport Hotel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко у себе в Telegram-каналі виклав неопублікований відео з одного зі своїх дитячих боїв.

У ролику помітно, що український боксер вже тоді вмів чинити тиск на суперника. Маленький Лома легко рвав дистанцію, обсипаючи опонента градом ударів.

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Спорт Роздягальня

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