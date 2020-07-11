Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт
Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відкрив свій готель на березі моря в Затоці Одеської області.
У комплексі, який називається Loma Sport Hotel, розташовані ресторан з літньою терасою, просторий пляж з кафе, спортзал, сауна, басейн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко у себе в Telegram-каналі виклав неопублікований відео з одного зі своїх дитячих боїв.
У ролику помітно, що український боксер вже тоді вмів чинити тиск на суперника. Маленький Лома легко рвав дистанцію, обсипаючи опонента градом ударів.