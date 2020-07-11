Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відкрив свій готель на березі моря в Затоці Одеської області.

У комплексі, який називається Loma Sport Hotel, розташовані ресторан з літньою терасою, просторий пляж з кафе, спортзал, сауна, басейн.

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Ломаченко відкрив готель на березі моря. Фотофакт Istagram Loma Sport Hotel

Меню ресторану Istagram Loma Sport Hotel

Меню ресторану Istagram Loma Sport Hotel

Меню ресторану Istagram Loma Sport Hotel

Меню ресторану Istagram Loma Sport Hotel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко у себе в Telegram-каналі виклав неопублікований відео з одного зі своїх дитячих боїв.

У ролику помітно, що український боксер вже тоді вмів чинити тиск на суперника. Маленький Лома легко рвав дистанцію, обсипаючи опонента градом ударів.