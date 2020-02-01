Головна Новини
2 лютого • оновлено в 02:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Лілія Подкопаєва: як виглядає 41-річна гімнастка після трьох пологів

614
Читати матеріал російською

Прорславленная українська гімнастка Лілія Подкопаєва разом зі своїм цивільним чоловіком Ігорем Дубинським виховує трьох дітей – Вадима, Кароліну і маленьку Евеліну.

Володарка Кубка Європи, 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей практично увесь час живіт в Атланті.

Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи і Олімпіади незважаючи на завантажений графік не забуває про спорт, і продовжує стежити за собою в тренажерному залі.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

@podkopayeva_official

Новини
"Молода мати": Подкопаєва після пологів роздяглася для фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Подкопаєва відверто висловилася про війну на Донбасі. Олімпійська чемпіонка заявила, що вважає Росію країною-агресором і дуже болісно переживає війну на її рідному Донбасі.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Лілія Подкопаєва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги