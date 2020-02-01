Лілія Подкопаєва: як виглядає 41-річна гімнастка після трьох пологів

Прорславленная українська гімнастка Лілія Подкопаєва разом зі своїм цивільним чоловіком Ігорем Дубинським виховує трьох дітей – Вадима, Кароліну і маленьку Евеліну.

Володарка Кубка Європи, 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей практично увесь час живіт в Атланті.

Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи і Олімпіади незважаючи на завантажений графік не забуває про спорт, і продовжує стежити за собою в тренажерному залі.

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва @podkopayeva_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, Подкопаєва відверто висловилася про війну на Донбасі. Олімпійська чемпіонка заявила, що вважає Росію країною-агресором і дуже болісно переживає війну на її рідному Донбасі.

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