Лілія Подкопаєва: як виглядає 41-річна гімнастка після трьох пологів

Прорславленная українська гімнастка Лілія Подкопаєва разом зі своїм цивільним чоловіком Ігорем Дубинським виховує трьох дітей – Вадима, Кароліну і маленьку Евеліну.
Володарка Кубка Європи, 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей практично увесь час живіт в Атланті.
Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи і Олімпіади незважаючи на завантажений графік не забуває про спорт, і продовжує стежити за собою в тренажерному залі.
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва
@podkopayeva_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, Подкопаєва відверто висловилася про війну на Донбасі. Олімпійська чемпіонка заявила, що вважає Росію країною-агресором і дуже болісно переживає війну на її рідному Донбасі.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!