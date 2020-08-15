Лілії Подкопаєвiй – 42: як зараз виглядає олімпійська чемпіонка

15 серпня дворазова чемпіонка Олімпіади-1996 по спортивній гімнастиці Лілія Подкопаєва відзначає 42-й день народження.

Лілія Подкопаєва

Титулована українка більшу частину свого часу проводить в американській Атланті, де живе разом з цивільним чоловіком Ігорем Дубинським і трьома дітьми. Двоє народилися в попередньому шлюбі з Тимофієм Нагорним – Вадим (рід. 2005) і Кароліна (2006). Евеліна народилася в 2019 році.

У 2008 році до тридцятиліття гімнастки ООН випустила поштову марку США, на якій зображена Лілія.

Марка із зображенням Лілії Подкопаєвої Twitter ООН

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як зараз виглядає наша знаменита співвітчизниця.

Лілія Подкопаєва в блакитному Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва на чорно-білому тлі Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва в діловому костюмі Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва на тлі океану Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва у вишиванці Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва під час фотосесії Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва в Пенсільванії Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва в сукнi Instagram Лілії Подкопаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Подкопаєва поділилася знімком, на якому продемонструвала струнку фігуру.