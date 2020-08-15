Лілії Подкопаєвiй – 42: як зараз виглядає олімпійська чемпіонка

Максим Іншаков Роздягальня 14:20, 15.08.2020

15 серпня дворазова чемпіонка Олімпіади-1996 по спортивній гімнастиці Лілія Подкопаєва відзначає 42-й день народження.

Лілія Подкопаєва

Титулована українка більшу частину свого часу проводить в американській Атланті, де живе разом з цивільним чоловіком Ігорем Дубинським і трьома дітьми. Двоє народилися в попередньому шлюбі з Тимофієм Нагорним – Вадим (рід. 2005) і Кароліна (2006). Евеліна народилася в 2019 році.

У 2008 році до тридцятиліття гімнастки ООН випустила поштову марку США, на якій зображена Лілія.

Марка із зображенням Лілії Подкопаєвої
Twitter ООН

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як зараз виглядає наша знаменита співвітчизниця.

Лілія Подкопаєва в блакитному
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва на чорно-білому тлі
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва в діловому костюмі
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва на тлі океану
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва у вишиванці
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва під час фотосесії
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва в Пенсільванії
Instagram Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва в сукнi
Instagram Лілії Подкопаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Подкопаєва поділилася знімком, на якому продемонструвала струнку фігуру.

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