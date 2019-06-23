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Лідер Ferrari Феттель таємно одружився: фото обраниці

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Німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель таємно одружився зі своєю шкільною подругою Ханною Пратер. Церемонія відбулася 15 червня в їх рідному місті Хеппенхаймі.

Обручка на пальці чотириразового чемпіона світу з автогонок у класі Формула-1 було помічено на медіаднi напередодні Гран-прі Франції.

Лідер Ferrari Феттель таємно одружився: фото обраниці

Пара зустрічається з 2003 року, у них двоє дочок - Матильда і Емілі. Себ не любить публічність і соцмережі, тому спільних знімків в інтернеті у сім'ї дуже мало.

Пратер народилася в 1987-му і жила в Хеппенхаймі, де і ходила в ту ж школу, куди і Феттель. Там вони і познайомилися, а через три роки їх відносини переросли в романтичні.

2006 рік

2006 рік

Лідер Ferrari Феттель таємно одружився: фото обраниці
2012 рік

2012 рік

2011 рік

2011 рік

2017 рік

2017 рік

Ханна (праворуч) і дружина Кімі Райкконена

Ханна (праворуч) і дружина Кімі Райкконена

Лідер Ferrari Феттель таємно одружився: фото обраниці
Лідер Ferrari Феттель таємно одружився: фото обраниці
Лідер Ferrari Феттель таємно одружився: фото обраниці
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Феттель проігнорував Путіна на Гран-прі Формули-1 в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 7-му етапі чемпіонату Формули-1 Себастьян Феттель став учасником скандального епізоду.

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Особа
Себастьян Феттель
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