Левченко показала себе в купальнику і вказала на дивину

Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко похвалилася знімком у купальнику, вказавши на дивний колір своєї шкіри після засмаги.

У себе в Instagram 22-річна стрибунка у висоту виклала фотографію, на якій зображена на тлі одного з парків Києва.

"Я, дерева, і дивна засмага шкіри", – підписала кадр спортсменка.

Instagram Юлії Левченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Левченко зізналася, що під час вимушеного карантину намагалася тримати себе в формі. Українка відповіла на кілька запитань шанувальникiв, які стосувалися її зовнішніх даних.

Киянка розповіла, що важить у середньому 60 кг при зрості 182 см, опублікувавши фото в спокусливому вбранні.

Раніше Левченко показала, чим займається під час карантину, щоб зберегти себе в тонусі.