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18 жовтня • оновлено в 11:48
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Летить до України: ЗМІ розкрили правду про екснаречену Кличка, яку побив бойфренд

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Екснаречена легендарного Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі у найближчі дні повинна прибути до України.

Про це повідомляє видання US Weekly з посиланням на оточення американської актриси. При цьому уточнюється, що Панеттьєрі часто відвідує Київ, щоб побачитися з чотирирічною дочкою Кайєю-Євдокією.

Незважаючи на проживання в США, 30-річна Хайден підтримує тісні стосунки з дитиною. Сама ж Кайя любить спостерігати за тренуваннями батька.

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Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі

US Weekly

Нагадаємо, що Кличко та Панеттьєрі зустрічалися з 2009 року. Через два роки пара розлучилася, але відновила стосунки в 2013-му. Про остаточний розрив легенди боксу та актриси стало відомо у серпні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про те, що Хайден Панеттьєрі довгий час не спілкувалася з донькою. До цього актрису побив її бойфренд Брайан Хіккерсон, що просто шокувало Кличко.

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Особи
Володимир Кличко Хайден Панеттьєрі
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как можно сопоставить две статьи в Обозе - "30-летняя Хайден поддерживает тесные отношения с ребенком" и "Хайден Панеттьери долгое время не общалась с дочерью"?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Одиозный Сергей, разрыв шаблона?
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