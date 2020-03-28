Чотириразова чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех-Романчук опублікувала фотографію з одного зі своїх відпочинків в турецькому Белеку, вразивши пiдписникiв в Instagram.
У коментарях користувачі захоплюються неймовірним пресом і рельєфними ногами нашої 24-річної спортсменки.
"Коли ви повинні бути в тренувальному таборі і насолоджуватися теплим сонцем, але всі ваші плани руйнуються в один момент", - підписала фото Марина.
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні минулого року Марина посіла друге місце на етапі знаменитої "Діамантової ліги", який пройшов в Досі, Катар.
До цього Бех-Романчук на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
Восени минулого року 24-річна уродженка Хмельниччини виклала провокаційний знімок, де головний акцент зроблений на її значному бюсті.
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