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Легендарного чемпіона UFC нокаутували у п'яній бійці

2.7т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях і член Залу слави Бі Джей Пенн взяв участь у черговій вуличній бійці. Спортсмена помітили під час п'яної бійки на Гаваях.

Бі Джей Пенн

Бі Джей Пенн

USA Today

Як передає sport.ua, спочатку Пенн повалив свого суперника на землю і вліз за спину, проте на другому відео видно, як він пропустив два удари в голову і потрапив у нокаут.

Перше відео:

Друге відео:

Це не перша вулична бійка Бі Джей Пенна. Раніше він побився з охоронцем стрипклубу.

У ММА Пенн провів 31 бій, здобув 16 перемог і зазнав 14 поразок, 2 бої звів унічию. Він був чемпіоном UFC у легкій і напівсередній вазі. Наразі він програв 7 поєдинків поспіль – це найдовша серія поразок в історії UFC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Ракицький спровокував масову бійку з чеченцями у чемпіонаті Росії з футболу.

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США
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