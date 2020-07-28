Легендарний легіонер "Шахтаря" кинув російську дружину заради бразильської моделі
Легендарний бразильський гравець донецького "Шахтаря" Луїс Адріано розлучився зі своєю дружиною росіянкою Катериною Дорожко і почав зустрічатися з моделлю Лумою Сімойнш.
Як повідомляє видання Globo, в березні дружина футболіста поїхала в Росію, а Адріано в цей час закрутив роман зі своєю співвітчизницею. Поведінка нападника змінилася, коли Дорожко повернулася до Бразилії в квітні. Він більше не коментував її публікації в Instagram, а кількість їхніх спільних фотографій і відео значно зменшилася. Після цього Адріано видалив всі знімки, на яких є росіянка.
У неділю, 26 липня, ексфорвард "Шахтаря" забив переможний гол за "Палмейрас", а Сімойнш опублікувала спільне фото з його матір'ю і сестрами.
Відзначимо, що раніше заради Дорожко футболіст кинув свою бразильську дружину з трьома маленькими дітьми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянка розповіла, що отримує погрози смерті через колір шкіри Луїса Адріано.