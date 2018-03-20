Легенда збірної Росії закрутив роман з юною стюардесою: фотофакт

Найтитулованіший тенісист Росії Євген Кафельников знайшов собі нову коханку. Обраницею 44-річного легендарного спортсмена стала молода стюардеса однієї з великих авіакомпаній.
Як повідомляє телеграм-канал Super, бортпровідниця вже переїхала до Кафельникову в його квартиру на Остоженку і навіть потоваришувала з донькою коханого, з якої вони тезки.
За словами моделі Олесі Кафельникова, стюардеса вранці готує їй кашу.
Стюардеса Алеся і Євген Кафельников
Телеграм-канал Super
Стюардеса Алеся
Телеграм-канал Super
Стюардеса Алеся
Телеграм-канал Super
Стюардеса Алеся
Телеграм-канал Super
Як повідомляв раніше "Обозреватель" 18-річна дочка Кафельникова довела соцмережі до екстазу фотосесією без нижньої білизни.