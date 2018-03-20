Легенда збірної Росії закрутив роман з юною стюардесою: фотофакт

Найтитулованіший тенісист Росії Євген Кафельников знайшов собі нову коханку. Обраницею 44-річного легендарного спортсмена стала молода стюардеса однієї з великих авіакомпаній.

Як повідомляє телеграм-канал Super, бортпровідниця вже переїхала до Кафельникову в його квартиру на Остоженку і навіть потоваришувала з донькою коханого, з якої вони тезки.

За словами моделі Олесі Кафельникова, стюардеса вранці готує їй кашу.

Стюардеса Алеся і Євген Кафельников Телеграм-канал Super

Стюардеса Алеся Телеграм-канал Super

Стюардеса Алеся Телеграм-канал Super

Стюардеса Алеся Телеграм-канал Super

Як повідомляв раніше "Обозреватель" 18-річна дочка Кафельникова довела соцмережі до екстазу фотосесією без нижньої білизни.