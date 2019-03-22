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Легенда "Динамо" Шовковський розповів про "рак мозку": спортивні підсумки 21 березня

1.3тЧитати матеріал російською

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський епічно висловився про президентські вибори в Україні, а український боксер Олександр Усик вразив неймовірними трюками. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 21 березня.

Крім того, в Росії висміяли боксера Дениса Лебедєва через бій із Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Олександр ШовковськийОлександр Усик
Теги
ФК Динамо КиївВыборы 2019Выборы Президента
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