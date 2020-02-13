Курнікова та Іглесіас вперше показали фото своє немовля

Зоряна пара – популярна в минулому російська тенісистка Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас – офіційно підтвердили новину про народження третьої дитини.

Співак розмістив фото з пологової палати з немовлям на руках на своїй сторінці в Instagram. Іглесіас не повідомив ні імені, ні статі дитини й обмежився лише коротким підписом: "Моє сонечко. 30 січня 2020 року". Судячи з елегантного бантика, в Анни Курнікової й Енріке Іглесіаса народилася дівчинка.

За перші 40 хвилин пост зібрав понад 600 тисяч лайків. Приблизно в цей же час дві фотографії з немовлям виклала й Анна Курнікова.

Нагадаємо, що про вагітність Анни Курнікової здогадалися папараці, після того, як їм вдалося зробити кілька фотографій тенісистки з помітно округленим животом. А днями брат Енріке Іглесіаса – Хуліо – випадково проговорився про поповнення в родині під час інтерв'ю на одній із чилійських радіостанцій.

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова познайомилися в 2001 році на зйомках кліпу Escape. І лише через 16 років у пари нарешті з'явилися діти: 16 грудня 2017 року в них народилася двійня – дочка Люсі і син Ніколас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Курнікова пояснила, чому так і не розписалася з Енріке Іглесіасом.

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