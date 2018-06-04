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Культуристка з ідеальними грудьми похвалилася оголеною фотосесією

3.3тЧитати новину російською

Шведська культуристка, яка виступає під псевдонімом Міс Бедесс, викликала справжній фурор в Instagram. Спортсменка без сорому виклала десяток своїх оголених фотографій, викликавши бурхливе обговорення в коментарях.

Фанати з усього світу захоплюються ідеальною грудьми дівчини, і визнаються їй у коханні. Про пропонує своїм читачам самі оцінити пропорції фанатки залізного спорту і фотосесій в стилі "ню".

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Культуристка з чотирма грудьми викликала ажіотаж в мережі

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

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Публікація від IRON DIVAS ™ (@ iron.divas)

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Нагадаємо, що раніше чемпіонка Європи з України знялася повністю оголеною .

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Тема
культуризм і бодібілдинг
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