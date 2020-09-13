Кріштіану Роналду на честь заручин подарував кільце за 786 000 доларів – The Sun

Зоряний футболіст італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду на честь заручин зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес подарував їй каблучку від Cartier вартістю трохи більше 786 000 доларів, повідомляє The Sun.

Лідія Рамірес, заступник директора Cartier, в інтерв'ю ЗМІ розкрила прохання Кріштіану, поділившись зображенням нещодавно купленої португальцем прикраси. Кільце інкрустоване діамантом вагою в 4,99 карата.

Джорджина спровокувала чутки, що Кріштіану Роналду купив їй обручку за 615000 фунтів стерлінгів, прокоментувавши цю посаду в Instagram. Instagram Лідії Рамірес

У себе в Instagram Рамірес додала кілька смайлів з сердечками і кілька слів, які прибрали всю загадку з нинішньої ситуації Кріштіану і його дівчини: "зобов'язання" і "ідеальне прохання".

У португальця четверо дітей. Його перший син народився в 2010 році від невідомої матері, в 2017 році у нього народилися близнята від сурогатної матері, а також Алана Мартіна, матір'ю якої є Джорджина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада минулого року Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" нібито провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості