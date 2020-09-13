Кріштіану Роналду в честь заручин подарував кільце за 786 000 доларів – The Sun

Зоряний футболіст італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду в честь заручин зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес подарував їй каблучку від Cartier вартістю трохи більше 786 000 доларів, повідомляє The Sun.

Лідія Рамірес, заступник директора Cartier, в інтерв'ю ЗМІ розкрила прохання Кріштіану, поділившись зображенням нещодавно купленої португальцем прикраси. Кільце інкрустоване діамантом вагою в 4,99 карата.

У себе в Instagram Рамірес додала кілька смайлів з сердечками і кілька слів, які прибрали всю загадку з нинішньої ситуації Кріштіану і його дівчини: "зобов'язання" і "ідеальне прохання".

У португальця четверо дітей. Його перший син народився в 2010 році від невідомої матері, в 2017 році у нього народилися близнята від сурогатної матері, а також Алана Мартіна, матір'ю якої є Джорджина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада минулого року Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" нібито провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості

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