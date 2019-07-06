Кріштіану Роналду та Неймар побилися один з одним

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду і бразильський форвард французького ПСЖ Неймар побилися в рекламі португальського мобільного оператора MEO.

За сценарієм обидва знаменитих футболіста зійшлися в боксерському поєдинку. Вони завдають один одному символічні удари, а в якийсь момент у них на обличчях з'являються маски рестлерів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кріштіану зупинив клубний автобус щоб сфотографуватися з юним шанувальником, який хворий на рак.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!