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29 грудня • оновлено в 13:30
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Кріштіану Роналду показав різдвяне фото, смутивши фанатів однією деталлю

1.9т
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Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду розбурхав своїх шанувальників, розмістивши різдвяне фото з одного їх сонячних пляжів.

"Кріштіану Роналду позує з Сантою. Але, стривайте, Санта це ж ...." - загадково написав у себе в Twitter відомий італійський журналіст Танкреді Палмер.

У коментарях користувачі почали писати, що чоловік у білій бороді дуже нагадує одвічного політичного опонента Роналду - Ліонеля Мессі.

Кріштіану Роналду показав різдвяне фото, смутивши фанатів однією деталлю
Кріштіану Роналду показав різдвяне фото, смутивши фанатів однією деталлю
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Роналду влаштував демарш у "Ювентусі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Роналду відзначився фантастичним ударом в 17-му турі чемпіонату Італії з футболу в Серії А.

На 45-й хвилині виїзного матчу проти проти "Сампдорії" (2:1) капітан збірної Португалії вистрибнув на 71 см, і на висоті 2 метри 56 сантиметрів зміг нанести прицільний "постріл" по воротах Аудеро.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особи
Ліонель Мессі Кріштіану Роналду
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