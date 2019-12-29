Кріштіану Роналду показав різдвяне фото, смутивши фанатів однією деталлю

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду розбурхав своїх шанувальників, розмістивши різдвяне фото з одного їх сонячних пляжів.

"Кріштіану Роналду позує з Сантою. Але, стривайте, Санта це ж ...." - загадково написав у себе в Twitter відомий італійський журналіст Танкреді Палмер.

У коментарях користувачі почали писати, що чоловік у білій бороді дуже нагадує одвічного політичного опонента Роналду - Ліонеля Мессі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Роналду відзначився фантастичним ударом в 17-му турі чемпіонату Італії з футболу в Серії А.

На 45-й хвилині виїзного матчу проти проти "Сампдорії" (2:1) капітан збірної Португалії вистрибнув на 71 см, і на висоті 2 метри 56 сантиметрів зміг нанести прицільний "постріл" по воротах Аудеро.

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