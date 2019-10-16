Названа фантастична вартість одного поста в Instagram Кріштіану Роналду

Португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду очолив рейтинг знаменитостей, які заробляють на рекламних постах в Instagram.

34-річний португалець за рік заробив 48,66 мільйона доларів. В середньому, кожен з постів приніс гравцеві 993,4 тисячі доларів. На другому місці опинився нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі з 23,2 мільйона доларів на рік від реклами в Instagram. Третю сходинку посіла американська супермодель Кендалл Дженнер (16,18), говориться в дослідження Buzz Bingo, результати якого наводить The Sun.

Також в рейтингу згадуються інші футболісти. Роналду опинився успішніше і бразильського форварда "Парі Сен-Жермен" Неймара (7,39 мільйона доларів) і шведа Златана Ібрагімовича, який виступає за американський "Лос-Анджелес Гелаксі" (4,08).

На сторінку Роналду в Instagram підписано 186 мільйонів користувачів - це рекорд соціальної мережі. Мессі займає дев'ятий рядок у рейтингу найбільш популярних акаунтів в Instagram з 133 мільйонами фоловерiв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду забив у ворота збірної України з пенальті в матчі відбіркового раунду Євро-2020. Цей гол став 700-м в кар'єрі португальця.

Кріштіану став шостим гравцем в історії, кому підкорилося це досягнення.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!