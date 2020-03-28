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28 березня • оновлено в 14:17
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Кріштіану Роналду купив Bugatti Centodieci за 10 млн євро

4.5т
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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який перебуває на карантині в Португалії, замовив собі за € 9,5 млн автомобіль Bugatti Centodieci, повідомляє Bild.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

(C) Bugatti

Модель, яка була випущена тиражем 10 примірників, буде доставлено футболісту в 2021 році. У гаражі Роналду вже є два автомобіля французької марки – Veyron і Chiron. Centodieci, назва якого перекладається з італійської як "110", присвячений лімітованому суперкару EB110, який випускався на початку 1990-х років.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

(C) Bugatti

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

(C) Bugatti

Середньомоторний гіперкар оснащений 8-літровим двигуном W16 потужністю 1600 л.с., завдяки якому розганяється з місця до 100 км / год менш ніж за 2,4 сек. Максимальна швидкість – 380 км / ч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року Роналду купив найдорожчий в світі автомобіль – Bugatti La Voiture Noire.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Кріштіану Роналду
Тег
Bugatti
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Пигин Макс
Пигин Макс
На эти деньги, Украина могла бы жить пару лет))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Он Алекс, Получатели нашего МРОТ, на Украине будут как короли. Местные нерабы будут им сапоги чистить и жратву приносить. Ну и разумеется задницу подтирать))))))))))))))))))
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Он Алекс
Он Алекс
Пигин Макс, или 73 650 россиян месяц, потому что мрот в Рф = 129 евро... все верно свинопсина российская троль?
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Спорт роздягальня

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