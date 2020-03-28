Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який перебуває на карантині в Португалії, замовив собі за € 9,5 млн автомобіль Bugatti Centodieci, повідомляє Bild.

Bugatti Centodieci (C) Bugatti

Модель, яка була випущена тиражем 10 примірників, буде доставлено футболісту в 2021 році. У гаражі Роналду вже є два автомобіля французької марки – Veyron і Chiron. Centodieci, назва якого перекладається з італійської як "110", присвячений лімітованому суперкару EB110, який випускався на початку 1990-х років.

Bugatti Centodieci (C) Bugatti

Bugatti Centodieci (C) Bugatti

Середньомоторний гіперкар оснащений 8-літровим двигуном W16 потужністю 1600 л.с., завдяки якому розганяється з місця до 100 км / год менш ніж за 2,4 сек. Максимальна швидкість – 380 км / ч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року Роналду купив найдорожчий в світі автомобіль – Bugatti La Voiture Noire.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!