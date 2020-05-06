Анна Кравець, уже колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, через тиждень після розлучення з чоловіком, порадувала своїх фоловерів в Instagram спокусливим фото з відпочинку.

На знімку, зробленому в одній із поїздок на Балі, дівчина зображена крупним планом, при цьому акцент зроблений на її значному бюсті.

Відзначимо, що через 2 дні після розлучення, дівчина виклала селфі, підписавши його "більше ніяких ч/б, далі тільки кольорові фото".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем і Аня оголосили про розлучення 26 квітня. Пара познайомилася в інтернеті в 2008 році. Шлюб уклали в 2010. Виховують двох дітей-близнят Влада й Івана, які народилися 25 листопада 2017 року.