Одна з найсексуальніших дівчат Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Рейчел Остовіч, яка кілька років тому вставила силіконові груди, показала свої зміни на карантині.

29-річна уродженка Гавайських островів опублікувала фото з водного відпочинку і запитала у фоловерiв, чи не набрали вони зайвих кілограмів у період самоізоляції.

Рейчел Остовіч @rachaelostovich

"Хто-небудь іще набрав більше 6 кілограмів під час карантину?" – написала дівчина, прикріпивши до посту смайлик зі свинею.

Шанувальники і друзі Рейчел відмовилися визнавати, що вона розповніла. "В цілому, ти стала на 6 кг соковитішою", – написала в коментарях інша дівчина-боєць UFC Тетяна Суарес.

Крім того, Рейчел виклала в соцмережу себе в рожевому бікіні, оформивши фото як обкладинку вигаданого журналу "Quaranteen". "Королева карантину", – написала Остовіч

Рейчел Остовіч @rachaelostovich

Рейчел Остовіч @rachaelostovich

Рейчел Остовіч @rachaelostovich

Раніше Остовіч похвалилася пишними формами і викликала справжній фурор в Instagram.