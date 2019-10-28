"Котлета по-київськи - смачно": МакГрегор вперше показав фото з України

Знаменитий ірландський боєць, ексчемпіон UFC Конор МакГрегор став знавцем української кухні. Легендарний спортсмен поділився в своєму Instagram фотографіями зі свого візиту до Києва.

Конор МакГрегор у Києві Instagram

На знімках видно, що МакГрегор їздив по місту на елітному автомобілі Maybach в супроводі охорони. А в одному з ресторанів української столиці Конор в парі зі своєю дівчиною Ді Девлін влаштував застілля, спробувавши традиційні українські страви. Серед інших ірландець зазначив знамениту "котлету по-київськи".

"Вирішили спробувати котлету по-київськи в Києві. Смачно", - написав МакГрегор. Цікаво, що назву української столиці він вказав у сучасній українській транслітерації - "Kyiv".

Конор МакГрегор у Києві Instagram

Конор МакГрегор у Києві Instagram

Конор МакГрегор у Києві Instagram

Конор МакГрегор у Києві Instagram

Конор МакГрегор у Києві Instagram

Конор МакГрегор у Києві Instagram

Конор МакГрегор у Києві Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МакГрегор у Києві зізнався, що котлета по-київськи є однією з його улюблених страв, яку йому часто готує кохана дівчина.

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