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28 жовтня • оновлено в 18:25
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"Котлета по-київськи - смачно": МакГрегор вперше показав фото з України

1.4т Читати матеріал російською

Знаменитий ірландський боєць, ексчемпіон UFC Конор МакГрегор став знавцем української кухні. Легендарний спортсмен поділився в своєму Instagram фотографіями зі свого візиту до Києва.

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

На знімках видно, що МакГрегор їздив по місту на елітному автомобілі Maybach в супроводі охорони. А в одному з ресторанів української столиці Конор в парі зі своєю дівчиною Ді Девлін влаштував застілля, спробувавши традиційні українські страви. Серед інших ірландець зазначив знамениту "котлету по-київськи".

"Вирішили спробувати котлету по-київськи в Києві. Смачно", - написав МакГрегор. Цікаво, що назву української столиці він вказав у сучасній українській транслітерації - "Kyiv".

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МакГрегор у Києві зізнався, що котлета по-київськи є однією з його улюблених страв, яку йому часто готує кохана дівчина.

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Особа
Конор МакГрегор
Місце
Україна Київ
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
надо ему ленточку подарить, сине-желтую.
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hunt andres
hunt andres
Самое смешное, что впервые т.н. "котлета по-киевски" появилась в начале 20 века в Петербурге под названием "Ново-михайловская котлета". И уж потом добралась до Киева)
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
hunt andres, вот для чего ты это сказал? взорваных укропуканов теперь прибавится.
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