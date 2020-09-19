Костюк примусили почервонiти питанням про чоловічий статевий орган. Відео

Прославлена українська тенісистка Марта Костюк стала головною героїнею чергового випуску на Youtube-каналі "ОТДУШИВДУШУ", де їй поставили пікантне питання про розмір чоловічого статевого органу.

Автори поцікавилися у тенісистки, чи згодна вона з відомою тезою, що "розмір має значення?". Дівчина почервоніла, соромливо хмикнула, а потім зізналася, що не дуже обізнана в подібній темі.

"Я не настільки досвідчена, щоб відповісти на це питання, тому тому моя відповідь – "Я не знаю ", але багато хто говорить, що так", – розповіла Марта.

Як спільно OBOZREVATEL, раніше у Костюк на цій же зйомці одним із завдань було показати вилучені фотографії у своєму телефоні.

Дівчина виконала челендж, засвітивши при цьому знімки, які не призначалися для загального доступу.