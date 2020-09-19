Костюк потрапила в незручну ситуацію, засвітивши інтимні фото в телефоні

Прославлена українська тенісистка Марта Костюк взяла участь в зйомках на Youtube-каналі "ОТДУШИВДУШУ", де одним із завдання було показати вилучені фотографії в своєму телефоні.

Дівчина виконала челендж, засвітивши при цьому знімки, які не призначалися для загального доступу.

Спортсменка показала себе під час косметичних процедур, а також в білизні у ванній одного з готелів. Відверті кадри змусили Марту періодично червоніти.

Марта Костюк на пляжі кадр з відео

Марта Костюк у ванній кадр з відео

Марта Костюк робить повіки кадр з відео

Марта Костюк відпочиває кадр з відео

Марта Костюк під час косметичних процедур кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, японська тенісистка US Open-2020 Наомі Осака після перемоги на турнірі зізналася, що найбільший урок вона витягла для себе після матчу з Костюк.

Оскака заявила, що зустріч з українкою стала ключовою на турнірі