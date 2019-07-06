"Конфлікт": Монфіс розкрив всю правду про стосунки зi Світоліною

Французький тенісист Гаель Монфіс зізнався, що його спільний аккаунт в Instagram з Еліною Світоліною був закритий через невеликий конфлікт.

Світоліна і Монфіс Tennis time

"Чому ми закривали наш профіль в Instagram? У нас просто був час пожити для себе. Це чудово ділитися чимось з уболівальниками, але останні 2-3 тижні у нас не було якихось ідей, нам потрібно був якись простір тільки для нас. Ми злегка посперечалися через це і як наслiдок вирішили закрити сторінку. Але потім всi вирішили, що ми розлучилися, так що потрібно було її відновлювати. I тепер у нас є нові ідеї. Ми не сварилися, хоча саме через це трапився маленький конфлікт", – заявив 15-я ракетка світу в інтерв'ю Outside the Ball.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна і Гаель Монфіс записали відеозвернення до фанатів після того, як з Instagram був видалений їх спільний аккаунт GEMSLife, а в ЗМІ повідомили про те, що тенісисти бiльше не є парою.

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