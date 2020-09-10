Коментатор "Матч ТВ" в прямому ефірі шокував несподіваним вчинком свою дівчину

Максим Іншаков Роздягальня 21:20, 10.09.2020

Відомий спортивний ведучий російського телеканалу "Матч ТВ" Сергій Розанов в прямому ефірі освідчився своїй дівчині і колезі Елеонорі Хабібулінiй.

"Ми такі новини не готували!" – відповіла йому Хабiбулина і в сльозах погодилася стати його дружиною.

Пізніше дівчина виклала відео у себе в Instagram, подякувавши за неймовірні емоції.

"Спасибі ще раз за такий сюрприз! Знаючи тебе, уявляю скільки сил і нервів ти витратив. Вийшло так несподівано. Не сам факт, звичайно, а саме прямий ефір і то, як ти все вигадав. Я була в шоці", – написала Хабiбулiна .

Елеонора Хабiбулiна подякувала за сюрприз
Instagram Елеонори Хабібуліної
Елеонора Хабiбулiна в купальнику
Instagram Елеонори Хабібуліної
Елеонора Хабiбулiна в білій сукні
Instagram Елеонори Хабібуліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше незвичайний випадок стався в четвертій лізі чемпіонату Румунії з футболу. Під час матчу між командами "Орадя" і "Діосіг" боковий арбітр Маріуш Матіца запропонував руку і серце дівчині, що працює асистентом рефері.

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