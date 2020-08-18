Колишню міс США, яка стала реслеркою, звинуватили в побитті бойфренда

Проти колишньої міс США Бріттані Ніколь Потіт, яка стала реслеркою, порушили справу за нанесення тілесних ушкоджень своєму вже ексбойфренду.

Як повідомляється на сайті news.com.au, переможницю конкурсу краси звинувачують в тому, що кілька місяців тому вона вдарила свого колишнього хлопця по спині ланцюгом для собак із залізною пряжкою, в результаті чого на його тілі виникли глибокі порізи, а також розбила йому ніс. Слухання у цій справі перенесли на вересень.

Потіт переїхала до Австралії шість років тому, щоб працювати в сфері кадрів і займатися організацією заходів, але зацікавилася реслінгом і виступала на шоу компанії Kingdom Wrestling Entertainment.

Бріттані Ніколь Потіт на тренуванні The Sun

Відзначимо, що в 2012 році у неї відібрали титул "Міс США" після фотографії в Facebook. Потіт підписала знімок "Алкогольна міс США" і одягла на голову корону, яку вручають за перемогу в конкурсі.

Бріттані Ніколь Потіт сфотографувалася в дзеркалі The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, збоченець нарвався на Марію Рібейро з ММА і був побитий.