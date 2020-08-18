Колишню міс США, яка стала реслеркою, звинуватили в побитті бойфренда

Михайло Морозов Роздягальня 02:00, 19.08.2020

Проти колишньої міс США Бріттані Ніколь Потіт, яка стала реслеркою, порушили справу за нанесення тілесних ушкоджень своєму вже ексбойфренду.

Як повідомляється на сайті news.com.au, переможницю конкурсу краси звинувачують в тому, що кілька місяців тому вона вдарила свого колишнього хлопця по спині ланцюгом для собак із залізною пряжкою, в результаті чого на його тілі виникли глибокі порізи, а також розбила йому ніс. Слухання у цій справі перенесли на вересень.

Потіт переїхала до Австралії шість років тому, щоб працювати в сфері кадрів і займатися організацією заходів, але зацікавилася реслінгом і виступала на шоу компанії Kingdom Wrestling Entertainment.

Бріттані Ніколь Потіт на тренуванні
The Sun

Відзначимо, що в 2012 році у неї відібрали титул "Міс США" після фотографії в Facebook. Потіт підписала знімок "Алкогольна міс США" і одягла на голову корону, яку вручають за перемогу в конкурсі.

Бріттані Ніколь Потіт сфотографувалася в дзеркалі
The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, збоченець нарвався на Марію Рібейро з ММА і був побитий.

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

"Держзрада Єрмака": Бутусов розкрив деталі спецоперації з вагнерівцями

Україна зірвала план виконання бюджету на 38 млрд: чим це загрожує

Лукашенко никогда не был другом Украины

Кравчук заявив, що Україна запропонує різні варіанти перемовин із ОРДЛО

Зеленський ввів 87-річного Фокіна до ТКГ щодо Донбасу