Колишню міс США, яка стала реслеркою, звинуватили в побитті бойфренда

Колишню міс США, яка пішла в рестлінг, звинуватили в побитті бойфренда. DailyMail
Проти колишньої міс США Бріттані Ніколь Потіт, яка стала реслеркою, порушили справу за нанесення тілесних ушкоджень своєму вже ексбойфренду.
Як повідомляється на сайті news.com.au, переможницю конкурсу краси звинувачують в тому, що кілька місяців тому вона вдарила свого колишнього хлопця по спині ланцюгом для собак із залізною пряжкою, в результаті чого на його тілі виникли глибокі порізи, а також розбила йому ніс. Слухання у цій справі перенесли на вересень.
Потіт переїхала до Австралії шість років тому, щоб працювати в сфері кадрів і займатися організацією заходів, але зацікавилася реслінгом і виступала на шоу компанії Kingdom Wrestling Entertainment.
Бріттані Ніколь Потіт на тренуванні The Sun
Відзначимо, що в 2012 році у неї відібрали титул "Міс США" після фотографії в Facebook. Потіт підписала знімок "Алкогольна міс США" і одягла на голову корону, яку вручають за перемогу в конкурсі.
Бріттані Ніколь Потіт сфотографувалася в дзеркалі The Sun
Як повідомляв OBOZREVATEL, збоченець нарвався на Марію Рібейро з ММА і був побитий.
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