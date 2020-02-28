Колишня зірка "Шахтаря" знайшов собі дівчину з ідеальними формами

Ексфутболіст донецького "Шахтаря" Дуглас Коста зустрічається з бразильською фотомоделлю Наталією Феліш, чиї пишні форми не залишають байдужими її шанувальників в Instagram.

У 2014 році Коста одружився на Луїзі Рамос, його відносини з якою тривали п'ять років. Від шлюбу з нею у вінгера "Ювентуса" залишилася дочка. Футболісту було непросто оговтатися від розлучення з дружиною, але зустріч з 25-річною Феліш допомогла йому забути про всі негаразди.

Наталія Феліш @nathaliafelix

Спочатку в ЗМІ ходили чутки про зв'язок дівчини з Неймаром, оскільки вони були помічені разом на вечірці на честь дня народження іншого бразильського футболіста Вінісіуса Джуніора. Але незабаром сам нападник "ПСЖ" спростував цю інформацію, після чого прокоментував спільну фотографію Кости та Феліш, побажавши їм усього найкращого.

@nathaliafelix

Нова пасія колишнього гравця "Шахтаря" користується величезною популярністю в Instagram – там на неї підписалися 268 тисяч осіб. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися в її красі, оцінивши гарячі фотографії моделі в соціальній мережі.

@nathaliafelix

@nathaliafelix

@nathaliafelix

@nathaliafelix

@nathaliafelix

Як повідомляв OBOZREVATEL, прекрасній дівчині колишнього хокеїста НХЛ Дмитра Яшкіна Наді присвячують вірші.

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