"Класні ц*цьки": Світоліна викликала захват у Instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна викликала захват у Instagram своєю новою фотографією з корту. На знімку 23-річна харків'янка відображена у бiлому вбранні, яке відмінно підкреслює її бездоганну фігуру.

Фанати не залишилися байдужими від кадру, захоплюючись не тільки посмішкою спортсменки.

"Класні цицьки!" - залишив прямолінійний коментар один з користувачів.

Нагадаємо, що 12 серпня Світоліна не змогла пробитися у фінал Відкритого чемпіонату Канади з призовим фондом 2,8 мільйона доларів. В 1/2 фіналу 5-а сіяна українка у двох сетах програла американській тенісистці Слоан Стівенс (3) з рахунком 6:3, 6:3.