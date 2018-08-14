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"Класні ц*цьки": Світоліна викликала захват у Instagram

22.5тЧитати новину російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна викликала захват у Instagram своєю новою фотографією з корту. На знімку 23-річна харків'янка відображена у бiлому вбранні, яке відмінно підкреслює її бездоганну фігуру.

Фанати не залишилися байдужими від кадру, захоплюючись не тільки посмішкою спортсменки.

"Класні цицьки!" - залишив прямолінійний коментар один з користувачів.

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Most smiles are started by another smile 😁 #Nike #NikeCourt

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Нагадаємо, що 12 серпня Світоліна не змогла пробитися у фінал Відкритого чемпіонату Канади з призовим фондом 2,8 мільйона доларів. В 1/2 фіналу 5-а сіяна українка у двох сетах програла американській тенісистці Слоан Стівенс (3) з рахунком 6:3, 6:3.

Особа
Еліна Світоліна
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