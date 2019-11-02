Популярна українська фітнес-модель знялася голою після тренування

Популярна київська фітнес-модель Катерина Слабунова викликала справжній фурор серед своїх шанувальників, виклавши відверті фото в роздягальні одного зі столичних тренажерних залів.

31-річна спортсменка, яка кілька років тому приїхала з Донецька, зробила селфі, лише трохи прикриваючись рушником.

Багатотисячні фоловери в Intstagram бурхливо відреагували на таку еротику, заваливши українку захопленими коментарями.

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Катерина Слабунова Instagram Катерини Слабуновой

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна італійська фітоняшка Данила Каттані викликала справжній фурор в Instagram своїми відвертими фотографіями.

Призерка міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу показала себе повністю роздягненою і закликала своїх подруг робити так само.

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