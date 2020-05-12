"Катастрофа": українська чемпіонка поділилася наслідками карантину

Максим Богданов роздягальня 21:29, 12.05.2020

Дворазова чемпіонка Європи українська легкоатлетка Наталія Прищепа (після заміжжя Кроль) поскаржилася відсутністю концентрації після довгої самоізоляції.

"Варто було лише трохи вийти з режиму, і все, катастрофа. Ви теж не можете зібрати себе докупи після карантину? Чи це тільки я така?" – написала Прищепа в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прищепа (після заміжжя Кроль) провалила допінг-тест 23 лютого. У крові нашої спортсменки знайшли заборонений препарат під назвою гидрохлортиазид. Прищепа відсторонена від всіх змагань до з'ясування обставин справи

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