Карколомна українка виграла всесвітній фестиваль з фітнесу та бодібілдингу

Українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого у Варшаві.
28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками красуні.
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Юлія Мішура
@my_fit_bikini
Як повідомляв OBOZREVATEL, Юля два роки тому знялася абсолютно голою, захопивши всіх відвідувачів свого Instagram.
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