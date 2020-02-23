Карколомна українка виграла всесвітній фестиваль з фітнесу та бодібілдингу

Українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого у Варшаві.

28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками красуні.

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Юлія Мішура @my_fit_bikini

Новини Українська чемпіонка роздяглася і розкішними формами викликала фурор в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юля два роки тому знялася абсолютно голою, захопивши всіх відвідувачів свого Instagram.

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