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23 лютого • оновлено в 14:09
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Карколомна українка виграла всесвітній фестиваль з фітнесу та бодібілдингу

3.9т
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Українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого у Варшаві.

28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками красуні.

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Юлія Мішура

Юлія Мішура

@my_fit_bikini

Новини
Українська чемпіонка роздяглася і розкішними формами викликала фурор в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юля два роки тому знялася абсолютно голою, захопивши всіх відвідувачів свого Instagram.

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Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Польща Варшава
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