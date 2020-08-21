Капітана "Манчестер Юнайтед" заарештували за бійку з поліцією в Греції

Михайло Морозов Роздягальня 14:10, 21.08.2020

Капітана "Манчестер Юнайтед" Гарі Магуайра затримали в Греції на острові Міконос за бійку з місцевими поліцейськими.

Як повідомляє видання Prothotema, англієць та його друзі побилися з компанією співвітчизників біля одного з барів. Очевидці викликали на місце конфлікту поліцію, проте і вони не відразу змогли заспокоїти британців. Магуайр і двоє його приятелів нецензурно висловлювалися та чинили опір правоохоронцям, за що були заарештовані та доставлені в місцевий відділок поліції.

"Манчестер Юнайтед" вже відреагував на цей інцидент, заявивши, що представники клубу зв'язалися з футболістом, і що він повністю співпрацює з місцевою владою.

Нагадаємо, що Магуайр перейшов у команду влітку 2019 року за 87 мільйонів євро з "Лестера". У сезоні 2019/20 він взяв участь у 55 матчах "МЮ" у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши три результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанат "Манчестер Юнайтед" втратив роботу через селфі з зіркою "Манчестер Сіті".

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