Кандидат "Слуги народу": знаменитий ексфутболіст збірної України подався в політику

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький був зареєстрований кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.

Захисник львівських "Карпат" вирішив балотуватися у 118 окрузі, інформує Telegram-канал "Тисячний".

Артем Федецький

"Є ймовірність, що в новому парламенті буде свій футболіст. Так, у 118 окрузі (Львівська область) йде футболіст "Карпат" Артем Федецький. І йде не сам, а від партії "Слуга народу", – зазначено в повідомленні.

Додамо, що Федецький є випускником Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", де спортсмен навчався за фахом "Маркетинг".

У складі національної збірної України Федецький зіграв 53 матчі, забивши два голи. Із "жовто-синіми" Артем взяв участь у Євро-2016.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Федецький висловив жорстку позицію щодо українських футболістів, які виступають у Росії.

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