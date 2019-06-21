ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу
Вибори до Верховної Ради України 2019

/роздягальня

Кандидат "Слуги народу": знаменитий ексфутболіст збірної України подався в політику

1.9тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький був зареєстрований кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.

Захисник львівських "Карпат" вирішив балотуватися у 118 окрузі, інформує Telegram-канал "Тисячний".

Артем Федецький

Артем Федецький

"Є ймовірність, що в новому парламенті буде свій футболіст. Так, у 118 окрузі (Львівська область) йде футболіст "Карпат" Артем Федецький. І йде не сам, а від партії "Слуга народу", – зазначено в повідомленні.

Новини
"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

Додамо, що Федецький є випускником Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", де спортсмен навчався за фахом "Маркетинг".

У складі національної збірної України Федецький зіграв 53 матчі, забивши два голи. Із "жовто-синіми" Артем взяв участь у Євро-2016.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Федецький висловив жорстку позицію щодо українських футболістів, які виступають у Росії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Артем Федецький
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболуПартія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
депутатом левандівської ради хіба-що
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel