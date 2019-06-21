Кандидат "Слуги народу": знаменитий ексфутболіст збірної України подався в політику

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький був зареєстрований кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.
Захисник львівських "Карпат" вирішив балотуватися у 118 окрузі, інформує Telegram-канал "Тисячний".
Артем Федецький
"Є ймовірність, що в новому парламенті буде свій футболіст. Так, у 118 окрузі (Львівська область) йде футболіст "Карпат" Артем Федецький. І йде не сам, а від партії "Слуга народу", – зазначено в повідомленні.
Додамо, що Федецький є випускником Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", де спортсмен навчався за фахом "Маркетинг".
У складі національної збірної України Федецький зіграв 53 матчі, забивши два голи. Із "жовто-синіми" Артем взяв участь у Євро-2016.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Федецький висловив жорстку позицію щодо українських футболістів, які виступають у Росії.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".