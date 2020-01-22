"Камера поцілунків" спалила вболівальника з коханкою

Курйозний епізод стався перед футбольним товариським матчем в Еквадорі між місцевою "Барселоною" і "Дельфіном".
"Камера поцілунків" вихопила на трибунах одного з фанатів, який обійняв супутницю і поцілував її в губи. Виявивши, що на них спрямована телекамера, уболівальник моментально зніяковів, прибрав руку з плеча дівчини, зробив максимально винуватий вигляд і уткнувся в телефон.
Plot twist this Barcelona fan is camera shy and does not like getting attention especially when he 's being romantic 😂 pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR- Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020
Відео стало вірусним, а більшість користувачів в мережі припустило, що чоловіка, найімовірніше, спалили з коханкою. Пізніше уболівальник, якого звуть Дейві Андраде, опублікував в мережі звернення до своєї коханої, у якій попросив пробачення.
"Хочу зробити це публічно. Можливо, так ти зможеш пробачити мене. Я хочу повернути тебе назад", – написав уболівальник.
QUIERO VOLVER A VIVIR ESTOS MOMENTOS JUNTO A TI MI PRECIOSA , ESTOY MUY ARREPENTIDO Y ASÍ COMO SALÍ EN PÚBLICO COMETIENDO ESA BURRADA ASÍ MISMO TE VOY A PEDIR DISCULPAS EN UN EN VIVO AQUÍ EN INSTAGRAM , ESTOY MUY CONFUNDIDO PERO QUIERO RECUPERARTE 😔 #perdoname #teamo #regresa
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий рестлер організував груповий секс із дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу.
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