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22 січня • оновлено в 02:47
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"Камера поцілунків" спалила вболівальника з коханкою

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Курйозний епізод стався перед футбольним товариським матчем в Еквадорі між місцевою "Барселоною" і "Дельфіном".

"Камера поцілунків" вихопила на трибунах одного з фанатів, який обійняв супутницю і поцілував її в губи. Виявивши, що на них спрямована телекамера, уболівальник моментально зніяковів, прибрав руку з плеча дівчини, зробив максимально винуватий вигляд і уткнувся в телефон.

Відео стало вірусним, а більшість користувачів в мережі припустило, що чоловіка, найімовірніше, спалили з коханкою. Пізніше уболівальник, якого звуть Дейві Андраде, опублікував в мережі звернення до своєї коханої, у якій попросив пробачення.

"Хочу зробити це публічно. Можливо, так ти зможеш пробачити мене. Я хочу повернути тебе назад", – написав уболівальник.

QUIERO VOLVER A VIVIR ESTOS MOMENTOS JUNTO A TI MI PRECIOSA , ESTOY MUY ARREPENTIDO Y ASÍ COMO SALÍ EN PÚBLICO COMETIENDO ESA BURRADA ASÍ MISMO TE VOY A PEDIR DISCULPAS EN UN EN VIVO AQUÍ EN INSTAGRAM , ESTOY MUY CONFUNDIDO PERO QUIERO RECUPERARTE 😔 #perdoname #teamo #regresa

Публікація від Deyvi Andrade urgiles (@deyviandradelibre)

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Автор
Максим Богданов
Місце
Еквадор
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