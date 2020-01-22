"Камера поцілунків" спалила вболівальника з коханкою

Курйозний епізод стався перед футбольним товариським матчем в Еквадорі між місцевою "Барселоною" і "Дельфіном".

"Камера поцілунків" вихопила на трибунах одного з фанатів, який обійняв супутницю і поцілував її в губи. Виявивши, що на них спрямована телекамера, уболівальник моментально зніяковів, прибрав руку з плеча дівчини, зробив максимально винуватий вигляд і уткнувся в телефон.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and does not like getting attention especially when he 's being romantic 😂 pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR - Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020

Відео стало вірусним, а більшість користувачів в мережі припустило, що чоловіка, найімовірніше, спалили з коханкою. Пізніше уболівальник, якого звуть Дейві Андраде, опублікував в мережі звернення до своєї коханої, у якій попросив пробачення.

"Хочу зробити це публічно. Можливо, так ти зможеш пробачити мене. Я хочу повернути тебе назад", – написав уболівальник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий рестлер організував груповий секс із дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу.

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