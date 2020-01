"Камера поцілунків" спалила вболівальника з коханкою

Курйозний епізод стався перед футбольним товариським матчем в Еквадорі між місцевою "Барселоною" і "Дельфіном".

"Камера поцілунків" вихопила на трибунах одного з фанатів, який обійняв супутницю і поцілував її в губи. Виявивши, що на них спрямована телекамера, уболівальник моментально зніяковів, прибрав руку з плеча дівчини, зробив максимально винуватий вигляд і уткнувся в телефон.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and does not like getting attention especially when he 's being romantic 😂 pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR