"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю

Румунська волейболістка клубу "Агроленд Тімішоара" Наомі Цибіл викликала фурор в мережі своєю красою.
19-річна дівчина має абсолютно невеликий зрiст для такого виду спорту 167 см і грає на позиції ліберо.
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
Наомі Цибіл
@cybillnaomi
У коментарях користувачі назвали зовнішність румунки незвичайної, порівнявши її зі знаменитою російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина українського чемпіона світу захопила мережу своєю зовнішністю.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!