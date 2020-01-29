Головна Новини
29 січня • оновлено в 22:00
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю

1.1т
Читати матеріал російською

Румунська волейболістка клубу "Агроленд Тімішоара" Наомі Цибіл викликала фурор в мережі своєю красою.

19-річна дівчина має абсолютно невеликий зрiст для такого виду спорту 167 см і грає на позиції ліберо.

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

Наомі Цибіл

Наомі Цибіл

@cybillnaomi

У коментарях користувачі назвали зовнішність румунки незвичайної, порівнявши її зі знаменитою російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.

"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю
"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю
"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю
"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю
Новини
Дружина Степаненка роздяглася на пляжі і викликала фурор своєю зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина українського чемпіона світу захопила мережу своєю зовнішністю.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги