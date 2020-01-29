"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю

Румунська волейболістка клубу "Агроленд Тімішоара" Наомі Цибіл викликала фурор в мережі своєю красою.

19-річна дівчина має абсолютно невеликий зрiст для такого виду спорту 167 см і грає на позиції ліберо.

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

Наомі Цибіл @cybillnaomi

У коментарях користувачі назвали зовнішність румунки незвичайної, порівнявши її зі знаменитою російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.

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