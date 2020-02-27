Чарівна італійська телеведуча і пристрасна фанатка "Наполі" Флоріана Мессіна опублікувала яскраве фото перед матчами свого улюбленого клубу з "Барселоною" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Пишногруда красуня виставила в Instagram фотографію в футболці "партенопейців", на якій просто неможливо відірвати погляду від її розкішного бюсту. В руках дівчина тримає фірмовий м'яч з емблемою "Наполі".

"Якщо ти можеш мріяти, то можеш це зробити! Вперед, "Наполі"! Завжди", – побажала дівчина успіху улюбленій команді під своїм фото.

Після цього дівчину засипали компліментами футбольні фанати з усього світу. Англійські фанати навіть закликали замінити нею на британському телебаченні Гаррі Лінекера.

Тож не дивно, що з такою підтримкою неаполітанці гідно протистояли "Барселоні" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:1) і зберегли непогані шанси на вихід у чвертьфінал турніру.

OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися іншими знімками пекучої італійської діви.

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

Флоріана Мессіна Instagram

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