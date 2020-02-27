Головна Новини
27 лютого • оновлено в 03:27
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Італійська вболівальниця "Наполі" показала шикарні груди, розбурхавши соцмережі

1.6т
Читати матеріал російською

Чарівна італійська телеведуча і пристрасна фанатка "Наполі" Флоріана Мессіна опублікувала яскраве фото перед матчами свого улюбленого клубу з "Барселоною" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Пишногруда красуня виставила в Instagram фотографію в футболці "партенопейців", на якій просто неможливо відірвати погляду від її розкішного бюсту. В руках дівчина тримає фірмовий м'яч з емблемою "Наполі".

"Якщо ти можеш мріяти, то можеш це зробити! Вперед, "Наполі"! Завжди", – побажала дівчина успіху улюбленій команді під своїм фото.

Після цього дівчину засипали компліментами футбольні фанати з усього світу. Англійські фанати навіть закликали замінити нею на британському телебаченні Гаррі Лінекера.

Тож не дивно, що з такою підтримкою неаполітанці гідно протистояли "Барселоні" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:1) і зберегли непогані шанси на вихід у чвертьфінал турніру.

OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися іншими знімками пекучої італійської діви.

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Флоріана Мессіна

Флоріана Мессіна

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-річна дівчина зірки "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро – Софія Кальцетті – вразила мережу розкішною фігурою.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Місце
Італія
Тег
ФК Наполі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Хуан Пабло Варильяс
VS
Альберт Рамос
Победа Альберта Рамоса с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Зальцбург
VS
Айнтрахт
Гости не проиграют
2.11 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Спортинг
Тотал меньше 2,5 гола
1.88 Сделать ставку
Мальме
VS
Вольфсбург
Победа хозяев
3.30 Сделать ставку
ЛАСК
VS
АЗ Алкмар
Победа хозяев
1.88 Сделать ставку
Интер
VS
Лудогорец
Обе забьют
2.28 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Миомич Кечманович
Победа Миомира Кечмановича с форой в +6,0 гейма
1.77 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Педро Мартинес
Победа Стэна Вавринки с форой в -4,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Адриан Маннарино
VS
Григор Димитров
Победа Григора Димитрова с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку