Італійська телеведуча похвалилася ідеальним тілом, відкривши груди

Відома італійська телеведуча Людовіка Пагані є моделлю і однією з найкрасивіших журналісток в країні. На її Instagram-аккаунт підписалися майже 2,5 мільйона осіб.

Пагані народилася у 1995 році в Бергамо, передмісті Мілана. Вона до сих пір ходить в університет, де вивчає політологію і менеджмент, але більшу частину часу дівчина приділяє роботі на телебаченні. Раніше вона висвітлювала футбольні події на каналі Sportitalia, а зараз стала ведучою на Rai Sport.

Людовіка Пагані @ludovicapagani

Пагані є однією з найбагатших журналісток в Італії. Її активи у 2019 році оцінювалися в суму від 1 до 5 мільйонів євро. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися у красі 24-річної дівчини, поглянувши на її фотографії.

Людовика Пагані @ludovicapagani

Людовика Пагані @ludovicapagani

Людовика Пагані @ludovicapagani

Людовика Пагані @ludovicapagani

Людовика Пагані @ludovicapagani

Людовика Пагані @ludovicapagani

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