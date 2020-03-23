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24 березня • оновлено в 01:50
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Італійська телеведуча похвалилася ідеальним тілом, відкривши груди

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Відома італійська телеведуча Людовіка Пагані є моделлю і однією з найкрасивіших журналісток в країні. На її Instagram-аккаунт підписалися майже 2,5 мільйона осіб.

Пагані народилася у 1995 році в Бергамо, передмісті Мілана. Вона до сих пір ходить в університет, де вивчає політологію і менеджмент, але більшу частину часу дівчина приділяє роботі на телебаченні. Раніше вона висвітлювала футбольні події на каналі Sportitalia, а зараз стала ведучою на Rai Sport.

Людовіка Пагані

Людовіка Пагані

@ludovicapagani

Пагані є однією з найбагатших журналісток в Італії. Її активи у 2019 році оцінювалися в суму від 1 до 5 мільйонів євро. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися у красі 24-річної дівчини, поглянувши на її фотографії.

Людовика Пагані

Людовика Пагані

@ludovicapagani

Людовика Пагані

Людовика Пагані

@ludovicapagani

Людовика Пагані

Людовика Пагані

@ludovicapagani

Людовика Пагані

Людовика Пагані

@ludovicapagani

Людовика Пагані

Людовика Пагані

@ludovicapagani

Людовика Пагані

Людовика Пагані

@ludovicapagani

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-аташе сербської команди Бебу Кружевіч відсторонили від роботи через занадто сексуальну зовнішність.

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Місце
Італія Бергамо
Тег
модель
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