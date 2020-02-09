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9 лютого • оновлено в 19:05
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Ірині Морозюк загрожує в'язниця через гімн України: спортивні підсумки 8 лютого

11т
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Українська дзюдоїстка Дарина Білодід взяла "золото" турніру серії Grand Slam у Парижі, а боксер Артем Далакян провів вдалий захист чемпіонського пояса в Києві.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 8 лютого.

Крім того, дружині екскапітана "Динамо" Миколи Морозюка загрожує в'язниця через гімн України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ірина Морозюк Руслан Малиновський Артем Далакян Дар'я Білодід Даяна Ястремська Еліна Світоліна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Аталанта
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Александр Чеканов, шота я так и не понял - за шо цугундер-то ей грозит?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс !!!А выставить видео её в трусах ,слабо ???
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Набepите в ютубе "Ирина Мopoзюк в трусах и гимн Украины"- повеселитесь
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