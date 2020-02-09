Ірині Морозюк загрожує в'язниця через гімн України: спортивні підсумки 8 лютого

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід взяла "золото" турніру серії Grand Slam у Парижі, а боксер Артем Далакян провів вдалий захист чемпіонського пояса в Києві.
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Крім того, дружині екскапітана "Динамо" Миколи Морозюка загрожує в'язниця через гімн України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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