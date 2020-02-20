Ірина Морозюк знялася топлес, прикрившись резинкою

Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" вразила своїх шанувальників провокаційним знімком зі спальні.

У себе в Instagram 30-річна красуня виклала кадр, на якому вона зображена топлес, прикрившись резинкою для заняття фітнесом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на це та інші гарячі фото дружини ексфутболіста збірної України.

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".

В кінці листопада Іра виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.

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