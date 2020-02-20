Ірина Морозюк знялася топлес, прикрившись резинкою

Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" вразила своїх шанувальників провокаційним знімком зі спальні.
У себе в Instagram 30-річна красуня виклала кадр, на якому вона зображена топлес, прикрившись резинкою для заняття фітнесом.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на це та інші гарячі фото дружини ексфутболіста збірної України.
Морнінг мої рідні 😊 Я думаю багато хто з вас помітили, що дуже багато питань, часто мені задають, пов'язані з таким чудовим десертом як кекс 😈 А скільки? А коли? А з ким ? А де ? І т.д. Зараз я вам трохи розповім, що це для мене і яке місце в житті занімает😉. Кекс - займає особливе місце в моєму житті .. і дуже важливе ..це неймовірний процес, під час якого 2 людини, стає одним цілим (як пазлик 😂) Тому і підхід у мене особливий. . Зараз поясню, чому у мене не може бути випадкових "кексопоедушек", на першому побаченні або на другому або на третьому ..😂🤔 Зовсім не тому що, я начиталася книг про те, скільки калорій можна вживати 😅ілі все пацани хочуть тільки одного, нагодувати тебе кексом або боюся бути пригощу кексом і кинута і т.д. А тому, що людину, з яким я розділю трапезу в поїданні кексу, для мене повинен бути особенним☝🏼 І справа не про шалене кохання до труни або коли кільце мені на палець одягне ☝🏼 Справа в тому, що у мене є кілька принципів і правил: 1. я дуже бридлива і людина повинна мені дуже подобається (причому, я довго придивляюся і навіть уявляю собі його запах ☝🏼😂) запах людини ☝🏼😂 це якщо ви раптом не про те подумали 😇 2. я повинна йому максимально довіряти , а цей процес теж немало часу займає. 3. Я повинна відчувати його чесне і справжню повагу до себе. Мені ніколи не був цікавий, банальний десерт 🤷🏼♀️для таких випадків, я можу відкрити свій холодильник, дістати один з моїх численних секс-іграшок і під "цікаве кіно" його з'їсти 😂 А якщо вже хочеться чогось більше, то це повинно виглядати не як поїдання, а пожирання цього смачного, соковитого кекс без жодних заборон і обмежень) 💋 Любіть один одного, поважайте і пожирають кекси пару раз в день 😈💋
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".
В кінці листопада Іра виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.
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