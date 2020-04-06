Ірина Морозюк відзначилася різким висловлюванням в Instagram про "ср*ні поради"

Дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина жорстко відповіла в соціальній мережі Instagram на поради по виховання дитини.

Дівчина зазначила, що її не цікавлять коментарі на відповідну тему.

"У мене добра та розумна дитина, якого я виховую в комфорті! Роблячи його повноцінною людиною, з правом голосу і правом вибору, а не "тому що мене так виховували". Ваші ср*ні поради мені не потрібні, тому що їх даю я. І як обіцяла: хто не задоволений йдіть на х**... Завжди ваша, найкраща Ірина Морозюк", – написала вона в соціальній мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк перехворіла коронавірусом, а про причини зараження розповів її чоловік.

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