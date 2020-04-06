Головна Новини
6 квітня • оновлено в 20:40
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Ірина Морозюк відзначилася різким висловлюванням в Instagram про "ср*ні поради"

2.3т
Читати матеріал російською

Дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина жорстко відповіла в соціальній мережі Instagram на поради по виховання дитини.

Дівчина зазначила, що її не цікавлять коментарі на відповідну тему.

Добрий день громадяни) мова піде про виховання дитини. Часто мені приходять повідомлення від смертних з їх сраним порадами по вихованню дитини. А точніше обурення про неправильному вихованні мною, мою дитину. Я спочатку трохи розповім, а в кінці цього поста пошлю вас на хуй 🤝😊 1. чому дитина смокче соску- По-перше з соскою він тільки засинає, так як його це заспокоює. Він надмірно емоційний у мене, сильно серцевий дитина .. І це для нього заспокійливе, свого роду. Нічого поганого в цьому не бачу. Нервова система моєї дитини куди важливіше ваших еб * нутих здивувань типу "йому ж 4 роки" Розповіді про кривої прикус, не переживайте, вирівняти 🤝 В школу ще ніхто з соскою не пішов, а якщо і піде, то ебіт * сь все конем, що не ваше псина справу. 2. Чому він п'є з пляшки? - Він п'є і з гуртки і з трубочки і з тарілки пити може, але для нього це якийсь ритуал .. йому подобається і нехай. Позбавляти його від якихось речей, тому що ЩО ?? тому що деяким собакам це не подобається? .. да срать хотела🖕🏽 3. Чому я з нього роблю дівчинку (волосся) Тоді виходить, що у мене 2 дідусі і 2 тата? Якщо жінки в моїй родині з короткою стрижкою? Це відколи стать людини визначає довжина волосся? 4. Чому він в памперсі? - з цим теж заспокойтеся, ходить він на туалет і на горщик, і сам попу витирає і змиває і кришку унітазу підіймає, а памперс щоб уникнути нічних казусів .. міняти ліжко, ковдру і т.д. Тому що і дорослий обосцаться може! Памперси дорогі по 1000 грн, дихаючі ☝🏼 можу собі дозволити 🖕🏽 І наостанок .. У мене добрий і розумний дитина, якого я виховую в комфорті! Роблячи його повноцінною людиною, з правом голосу і правом вибору, а не "тому що мене так виховували" Ваші сраний поради мені не потрібні, тому що їх даю Я 🤝 І як обіцяла .. хто не задоволений йдіть на х * у 🙌🏽 Завжди ваша, найкраща І.М. 😇

Публікація від Ірина Морозюк (@irina_moroziuk)

"У мене добра та розумна дитина, якого я виховую в комфорті! Роблячи його повноцінною людиною, з правом голосу і правом вибору, а не "тому що мене так виховували". Ваші ср*ні поради мені не потрібні, тому що їх даю я. І як обіцяла: хто не задоволений йдіть на х**... Завжди ваша, найкраща Ірина Морозюк", – написала вона в соціальній мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк перехворіла коронавірусом, а про причини зараження розповів її чоловік.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Микола Морозюк Ірина Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
7
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
страшилище...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Spirit
VS
SMASH
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
BIG
VS
Syman
Победа BIG на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
Sprout
VS
pro100
Победа Sprout
1.50 Сделать ставку
Serac
VS
Big Chillin
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
mousesports
Победа mousesports
1.87 Сделать ставку
NaVi
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Mustang Crew
Победа Hard Legion на первой карте с форой в -5,5 раундов
1.87 Сделать ставку
Суперлига Китая по футболу возобновится до 19 апреля 2020
3.34 Сделать ставку
Миколенко получит приз "Лучший молодой игрок Евро-2020"
67.00 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
SMASH
Победа Gambit Youngsters c форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку