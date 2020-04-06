Ірина Морозюк відзначилася різким висловлюванням в Instagram про "ср*ні поради"

Дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина жорстко відповіла в соціальній мережі Instagram на поради по виховання дитини.
Дівчина зазначила, що її не цікавлять коментарі на відповідну тему.
Добрий день громадяни) мова піде про виховання дитини. Часто мені приходять повідомлення від смертних з їх сраним порадами по вихованню дитини. А точніше обурення про неправильному вихованні мною, мою дитину. Я спочатку трохи розповім, а в кінці цього поста пошлю вас на хуй 🤝😊 1. чому дитина смокче соску- По-перше з соскою він тільки засинає, так як його це заспокоює. Він надмірно емоційний у мене, сильно серцевий дитина .. І це для нього заспокійливе, свого роду. Нічого поганого в цьому не бачу. Нервова система моєї дитини куди важливіше ваших еб * нутих здивувань типу "йому ж 4 роки" Розповіді про кривої прикус, не переживайте, вирівняти 🤝 В школу ще ніхто з соскою не пішов, а якщо і піде, то ебіт * сь все конем, що не ваше псина справу. 2. Чому він п'є з пляшки? - Він п'є і з гуртки і з трубочки і з тарілки пити може, але для нього це якийсь ритуал .. йому подобається і нехай. Позбавляти його від якихось речей, тому що ЩО ?? тому що деяким собакам це не подобається? .. да срать хотела🖕🏽 3. Чому я з нього роблю дівчинку (волосся) Тоді виходить, що у мене 2 дідусі і 2 тата? Якщо жінки в моїй родині з короткою стрижкою? Це відколи стать людини визначає довжина волосся? 4. Чому він в памперсі? - з цим теж заспокойтеся, ходить він на туалет і на горщик, і сам попу витирає і змиває і кришку унітазу підіймає, а памперс щоб уникнути нічних казусів .. міняти ліжко, ковдру і т.д. Тому що і дорослий обосцаться може! Памперси дорогі по 1000 грн, дихаючі ☝🏼 можу собі дозволити 🖕🏽 І наостанок .. У мене добрий і розумний дитина, якого я виховую в комфорті! Роблячи його повноцінною людиною, з правом голосу і правом вибору, а не "тому що мене так виховували" Ваші сраний поради мені не потрібні, тому що їх даю Я 🤝 І як обіцяла .. хто не задоволений йдіть на х * у 🙌🏽 Завжди ваша, найкраща І.М. 😇
"У мене добра та розумна дитина, якого я виховую в комфорті! Роблячи його повноцінною людиною, з правом голосу і правом вибору, а не "тому що мене так виховували". Ваші ср*ні поради мені не потрібні, тому що їх даю я. І як обіцяла: хто не задоволений йдіть на х**... Завжди ваша, найкраща Ірина Морозюк", – написала вона в соціальній мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк перехворіла коронавірусом, а про причини зараження розповів її чоловік.
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!