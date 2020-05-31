Головна Новини
31 травня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Ірина Морозюк розповіла, як її били в дитинстві

5.2т
Читати матеріал російською

Ексдружина колишнього футболіста збірної України і київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина поділилася важкими спогадами з дитинства.

"Мене дуже сильно били батьки. Мама часто мене принижувала, особливо при моїх друзях. Їй хтось зіпсував настрою і вона приходила і починала раз**бувати в пух і прах. Домашнє насильство в нашій родині було нормою. У мене дід був тираном. Пропрацював 25 років начальником обласного ДАІ. Дідусь бив бабусю, бив мене. Тягав за волосся по всьому будинку. Кулаками, як дорослого мужика, стільцем мiг кинути, головою об стіну", – розповіла Ірина в ефірі ютуб-каналу "Олицька".

За словами дівчини мама не відставала в домашньому терорі від свого батька.

"Мама мене принизливо била. По обличчю. Вона могла публічно схопити за обличчя i відштовхнути: "Що ти ниєш?". Вона мене принижувала. Бабуся їй говорила: "Ну вдар по попі якщо не можеш стриматися, навіщо ж по голові?". При людях, при друзях це було нормою. Мама з 15 років хворіє на епілепсію", – в сльозах згадала Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина і Микола розлучилися після 8 років шлюбу. У пари залишився спільний син Ілля. Дівчина розповіла подробиці розставання.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ірина Морозюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
8
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Кельн
VS
Лейпциг
Тотал больше 3
1.76 Сделать ставку
NaVi
VS
mousesports
Победа NaVi
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа Team Vitality
1.63 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Complexity
1.50 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Espada
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа OG
1.87 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта с форой (-1)
1.66 Сделать ставку
Гамбург
VS
Вехен
Победа Гамбурга с форой (-1)
1.71 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Ислочь
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
1.91 Сделать ставку
Рух
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.86 Сделать ставку