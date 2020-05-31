Ексдружина колишнього футболіста збірної України і київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина поділилася важкими спогадами з дитинства.

"Мене дуже сильно били батьки. Мама часто мене принижувала, особливо при моїх друзях. Їй хтось зіпсував настрою і вона приходила і починала раз**бувати в пух і прах. Домашнє насильство в нашій родині було нормою. У мене дід був тираном. Пропрацював 25 років начальником обласного ДАІ. Дідусь бив бабусю, бив мене. Тягав за волосся по всьому будинку. Кулаками, як дорослого мужика, стільцем мiг кинути, головою об стіну", – розповіла Ірина в ефірі ютуб-каналу "Олицька".

За словами дівчини мама не відставала в домашньому терорі від свого батька.

"Мама мене принизливо била. По обличчю. Вона могла публічно схопити за обличчя i відштовхнути: "Що ти ниєш?". Вона мене принижувала. Бабуся їй говорила: "Ну вдар по попі якщо не можеш стриматися, навіщо ж по голові?". При людях, при друзях це було нормою. Мама з 15 років хворіє на епілепсію", – в сльозах згадала Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина і Микола розлучилися після 8 років шлюбу. У пари залишився спільний син Ілля. Дівчина розповіла подробиці розставання.

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